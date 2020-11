„Ich bin zurück in Wien. Und meine Gedanken sind weiterhin bei den Opfern, den Verletzten und deren Angehörigen, die von der schrecklichen Terroristen-Attacke getroffen wurden“, schrieb der ÖFB-Star am Dienstagabend in einem Internetpost auf Instagram. Daneben ein Foto von sich vor einem Kerzenmeer am Morzinplatz in andächtiger Stille in jenem Anzug, den er auch später während der Live-Schaltung zur Sporthilfe-Gala getragen hatte.