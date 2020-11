„Ein Jahr ohne Laternenfest darf nicht sein“, so Kindergartenleiterin Marianne Kapelarie. „Deshalb arbeitete das gesamte Team des Kindergartens, der Kita, des Hortes und der Ganztagsschule an einer Alternative.“ Und zwar am Laternenpfad, welcher von sämtlichen Familien sowie interessierten Besuchern genutzt werden kann.