Das heißt, dass sie entweder selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Alle Betroffenen mit engem Kontakt müssen sich für fünf Tage in Quarantäne begeben und in den kommenden Tagen Corona-Tests absolvieren. Nur dann könnten sie für das Heimspiel am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals zur Verfügung stehen.