Jetzt ist es also so weit: SPÖ und NEOS wollen die Übermittlung der ungeschwärzten Fassung des Ibiza-Videos beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) erwirken. Am Mittwoch wird sich entscheiden, ob auch die anderen Parteien sich diesem Vorhaben anschließen. So oder so: Der Antrag soll schon am Donnerstag beim VfGH einlangen.