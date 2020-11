Justiz will mehrere Asse in der Hand haben

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft scheint nicht zu bluffen, sondern mehrere Asse im Ärmel zu haben. Die Beweislage gründet sich auf sichergestellte Chat-Protokolle und Dokumente über das brisante Treffen im April vor zwei Jahren. Als Gegenleistung hätte Strache von dem erfolgreichen Unternehmer dessen Jacht samt Besatzung für einen Luxusurlaub samt Familie in Italien für mehrere Tage zur Verfügung gestellt bekommen. Das wäre Bestechung (siehe Ausrisse aus dem pikanten Akt unten) eines Amtsträgers!