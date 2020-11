Den Gipfel des Hochschwabs (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) hatten ein 30-Jähriger und sein Begleiter bereits erklommen. Beim Abstieg am Dienstagnachmittag verlor der Mann dann aber im umwegsamen und felsdurchsetzten Gelände den Halt und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Er erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Oberarm (offene Fraktur).