Das Opfer, ein 43-Jähriger, erlitt in jedem Fall so schwere Verletzungen, dass er gegen 19 Uhr im Spital starb. Der Tatort, die Lilienthalgasse im Grazer Bezirk Eggenberg, befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Pfarre St. Vinzenz, von wo aus Pfarrer Wolfgang Pucher die Idee der Vinzigemeinschaften für sozial benachteiligte und obdachlose Menschen in den 1990er-Jahren geboren hatte.