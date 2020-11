Training am Vormittag, dann noch schnell chic gemacht - und ab ging’s für Dominic Thiem in die Wiener Marx Halle. In komplett neuer Montur. „So wie sich das gehört“, scherzte der US-Open-Sieger. Der für seine Garderobe selbst keine Zeit fand. „Das hat alles meine Mama erledigt. Ich hab‘ ihr lediglich die Konfektionsgröße gesagt - und sie war für den Rest zuständig ...“