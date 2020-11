Neues Macbook Pro laut Apple 2,8 Mal schneller als Intel-Version

Auch das 13-Zoll-Macbook Pro hat man mit dem neuen Prozessor ausgestattet - und erreicht damit laut Apple 2,8 Mal so viel Leistung wie vorher mit der Intel-Variante. Im Vergleich zu Intel will man hier die dreifache Leistung bieten, was freilich erst in unabhängigen Tests zu prüfen ist. Während der Prozessor beim neuen Macbook Air passiv gekühlt wird, wird er hier aktiv belüftet. Die Akkulaufzeit beziffert Apple mit 20 Stunden bei Videowiedergabe. Kostenpunkt: 1450 Euro mit 256-Gigabyte-SSD. 512 Gigabyte Speicher kosten 1680 Euro.