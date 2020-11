Virus hält sich nicht an Landesgrenzen

Auch Niederösterreich blickt mit großer Sorge nach Oberösterreich: „Das Virus macht vor Grenzen nicht Halt. Sollte es in Oberösterreich Bedarf für konkrete Hilfe geben, werden wir unser Nachbarbundesland mit Bettenkapazitäten unterstützen, so es unsere Möglichkeiten zulassen. Ich bin mit meiner Kollegin Christine Haberlander in engem Austausch“, verrät in St. Pölten der für Spitäler zuständige Landesvize Stephan Pernkopf.