Nicht nur in Irland, wo Joe Biden seine Wurzeln hat, wird der Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten gefeiert. Auch in Italien, genauer gesagt im 500-Seelen-Dorf Gesso unweit der sizilianischen Hafenstadt Messina, wird gejubelt. Von dort stammt nämlich der Urgroßvater der neuen First Lady Jill Biden.