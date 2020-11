Alle zehn Zweitliga-Handballklubs stimmten bei der gestrigen Videokonferenz für die Fortführung inklusive Testungen. BT Füchse-Obmann Heinz Rumpold: „Der Verband redet Mittwoch mit dem Ministerium, es schaut aber gut aus. Wir hoffen, das Training so bald wie möglich aufnehmen zu können. Anfang Dezember soll die Liga fortgesetzt werden.“

Ligen werden zusammengelegt

Bei den Volleyballern bleiben die beiden zweiten Ligen unterbrochen. „Wir haben damit gerechnet und uns daher den Modus offen gelassen. Wir planen, am 8. Dezember wieder spielen zu können“, so ÖVV-Vizepräsident Fred Laure. Ab der Saison 2022/23 will man die zweiten Ligen zusammenlegen.