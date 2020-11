Immer wieder Streit

Geht es nach Staatsanwalt Hansjörg Bacher, so war es ein geplanter und kaltblütiger Mord. Erst drei Monate kannten sich der Angeklagte Manfred H. und die 16-jährige Elena. Das Mädchen war mit seinem Vater in die Weststeiermark gezogen, im Steirer fanden sie einen – so dachten sie zumindest – neuen Freund, mit dem sie von nun an Tür an Tür lebten. Doch immer wieder gerieten Manfred H. und Elena in Streit. Warum?