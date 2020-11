So erkennt man, ob ein Arzt „echt“ ist

Doch wie erkennt der Laie eigentlich, ob jemand studiert hat, oder nicht? Ganz leicht - auf der Website der Ärztekammer Steiermark sind alle selbstständig berufsberechtigten Doktoren mit eigenen Ordinationen zu finden. Wer hier aufscheint, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein in der Steiermark tätiger und berufsberechtigter Arzt. Die Kammer prüft dafür die Originaldokumente. Nur, wer alle Kriterien erfüllt, wird in diese Liste aufgenommen. Zusätzlich zur abgeschlossenen Ausbildung müssen Ärzte nachweisen, dass sie laufend ihrer gesetzlichen Fortbildungsverpflichtung nachkommen.