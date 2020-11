Bildungsminister und Bundesländer einig

Inwieweit diese Angaben in politische Entscheidungen fließen, wollte man im Bildungsministerium am Dienstag nicht kommentieren. Minister Heinz Faßmann (ÖVP) ließ aber wissen: „Ich habe immer gesagt, dass ich die Schulen so lange wie möglich offen halten will. Wir schauen uns die Infektionszahlen sehr genau an und entscheiden dann über das weitere Vorgehen. Es gilt, eine gute Balance zwischen dem Gesundheitsschutz und den berechtigten Interessen auf Bildung herzustellen.“