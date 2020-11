Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte sich am Samstag bei einem Sturz in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg am Becken verletzt und musste im Wiener AKH behandelt werden. In den nächsten Tagen soll er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Vorerst aber wird das österreichische Staatsoberhaupt noch im Home-Office arbeiten.