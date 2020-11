Weiterhin nicht bestätigt wurde, was die „Krone“ aus fundierter Quelle erfuhr: dass kriminelle Hacker sich in Kommunikation und E-Mail-Programm der Firma eingeschleust und sie lahmgelegt haben, für die Behebung „Lösegeld“ in Millionenhöhe fordern. Üblicherweise werden solche Attacken von Firmenseite weder bestätigt noch dementiert.