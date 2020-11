Wer sich testen lassen will (Kosten: 24,90 Euro), muss sich anmelden und bekommt einen Termin zugewiesen. Gewartet wird im Freien mit Sicherheitsabstand. Das Prüfergebnis liegt in 15 Minuten vor. Die Kunden werden per Mail verständigt, positiv Getestete telefonisch (sie müssen sich dann sofort absondern und bei 1450 melden).