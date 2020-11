Am häufigsten wurden Eichhörnchen, Wanderratte, Bisam und Schermaus gemeldet. Aber auch seltene und geschützte Arten wie Haselmaus, Zwergmaus, Alpen-, Garten- und Feldspitzmaus gaben Lebenszeichen. Ein großer Teil der Sichtungsorte von insgesamt 16 Artengruppen lag in der Nähe menschlicher Aktivitätsräume, die Beobachter gingen offenbar selten in den Wald. Nur ein einziges Mal wurde übrigens eine Hausmaus gesehen.