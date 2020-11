Es freue Matthäus zwar sehr, dass Mario Götze in Eindhoven eine neue fußballerische Heimat gefunden hat, in der er sich offensichtlich sehr wohl fühlt und sehr gute Leistungen bringt, aber er hat auch seine Zweifel, was eine Rückkehr in die deutsche Elf betrifft. „Das ist einfach schön zu sehen“, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner „Sky“-Kolumne. „Aber ich denke, dass Löw aber vor allem in der Offensive nicht die allergrößten Sorgen hat und da Mario im Grunde das Tempo fehlt, sehe ich ihn erst mal nicht als Verstärkung in der Nationalmannschaft.“