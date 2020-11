Andere Mitspieler hat’s schlimmer erwischt. „Wir haben gleich acht positive Corona-Fälle in der Mannschaft, unser Spiel gegen Pisa am letzten Wochenende wurde auch verschoben. Anfangs war ich mir sicher, dass es auch mich erwischt hat. Aber zum Glück hab ich nur ein Grippe.“

Taktik, Taktik, Taktik

Drei Niederlagen, ein Sieg - so lautet seine vorläufige Ausbeute in der Serie B. „Bis auf eine Partie haben wir immer gut gespielt, aber leider dreimal mit 0:1 verloren“, sagt Spendlhofer, der sich auf den italienischen Fußball erst einstellen musste. „Es wird viel mehr Wert auf taktische Dinge gelegt, schon in der Vorbereitung auf ein Spiel. Dafür hast du nicht so viele Umschaltphasen wie in Österreich. Daraus wird hier oft zu wenig gemacht.“