Mit dem Corona-Expertenrat will Rendi-Wagner eine ständige interdisziplinäre Expertenrunde etablieren. „Es ist notwendig, Wissenschafter hier weisungsfrei reden zu lassen“, meinte sie. Dies sei im Gegensatz zu widersprüchlichen politischen Botschaften auch der Weg zu mehr Glaubwürdigkeit, der dafür sorge, dass die Akzeptanz für verordnete Maßnahmen in der Bevölkerung steige. Der Rat, so die SPÖ-Chefin, sollte auch Vorschläge für die Zeit nach dem Lockdown machen - „um zu verhindern, dass wir im Blindflug in den dritten Lockdown fliegen“.