„Don‘t call me baby!“

In der Influencer-Welt von Instagram macht Naomi Biden schon im Profilfoto selbstbewusst die Ansage „Don‘t call me baby!“ Im Wahlkampf erzählte sie allen, wie stolz sie jeden Tag auf ihren Großvater sei. Dabei verfolgt sie auch eigene Projekte - zusammen mit einem Freund setzte sie ein Internet-Projekt auf, das Wege zu Hilfen in der Coronakrise aufzeigen will.