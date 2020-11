Einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt suchte sich das Ehepaar Monika und Kurt Krammer-Pinter für die Eröffnung seines gutsortierten Biohofladens „Kammerladen“ in Lasberg aus. Am 4. April – mitten in der ersten Coronawelle – öffneten die beiden erstmals die Türen ihres Ladens.