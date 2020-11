Vom monotonen Einzeltraining zum Online-Boom

Zusätzlich zur Serie wird es auch wieder gemeinsame Trainingsausfahrten, so genannte Group-Rides geben. Dort wird man auch auf den einen oder anderen Profi treffen, der diese Aktivitäten begleiten wird. „Der Radsport ist mit dem eSport in der digitalen Welt angekommen. Das wir als Verband eine so innovative Serie mitgestalten können und unsere Kompetenzen so erweitern stärkt uns enorm. Und es ist auch schön zu wissen, dass wir unseren Sport, der sehr in der Natur und draußen beheimatet ist, auch aktiv in die heimischen vier Wände transportieren können“, erklärte ÖRV-Präsident Harald J. Mayer.