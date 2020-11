„Man muss flexibel sein“

Seine Wunsch-Startelf für Luxemburg musste Foda in den letzten Tagen mehrmals überdenken: „Man muss in den Zeiten, in denen wir uns befinden, sehr viel improvisieren, man muss flexibel sein, die Spieler sind aber sehr fokussiert und konzentriert. Es ist jetzt so, da hilft kein Jammern und Lamentieren, es gilt, aus der Situation immer das Bestmögliche herauszuholen.“