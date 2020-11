Keine privaten Kontrolle

Nachdem die meisten Infektionen auf private Feieren zurückgehen, haben wir auch abgefragt, was die Tirolerinnen und Tiroler von Kontrollen in den Privaträumen halten. 43 Prozent sagten dazu: „Sicher nicht!“, nur 14 Prozent: „Auf jeden Fall!“. Siehe dazu auch Grafik. „Vor allem junge Erwachsene und Personen in Ausbildung sind strikt gegen Polizeikontrollen in privaten Räumlichkeiten“, so die IMAD-Chefin.