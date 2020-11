Die Saison startet am 22. Dezember, derzeit sollen drei Klubs am 25-Jährigen, der trotz überschaubarer Spielzeit die achtmeisten Blocks in der Liga schaffte, interessiert sein: Bei Toronto könnten Marc Gasol und Serge Ibaka gehen - dann wäre viel Platz unter dem Korb. Auch Charlotte von Mehrheitseigentümer Michael Jordan hat Bedarf an „Big Guys“, sollte man im Draft nicht Wunschkandidat James Wiseman bekommen. Dazu wird Detroit Interesse nachgesagt - der Vater seines Agenten Michael Tellem, Arn Tellem, ist Vizepräsident des Klubs. Nur 20 Siege in der Vorsaison sind aber weit weg von „einem Team, das gewinnen will“, wie es Pöltl am liebsten finden würde.