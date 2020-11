Laut Darstellung der Verantwortlichen - genannt sind der Ski-Club Arlberg, die Ski-Zürs-AG und die Sportstätte Lech Zürs GmbH - beziehen sich die Anzeigen auf ein Schneedepot, auf Geländeveränderungen und auf die Beschneiung. Das zwischenzeitlich genehmigte Schneedepot sei in der Tat zu früh eingerichtet worden - mit der Errichtung eines solchen könne man aber nicht erst im Herbst beginnen, so die Betreiber. Die genehmigungskonform ausgeführten Geländeanpassungen habe man fünf Tage zu früh in Angriff genommen. Weiters seien Testversuche an der Beschneiungsanlage von der Behörde nicht als solche anerkannt und deshalb angezeigt worden.