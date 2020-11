Am Dienstag (Stand: 15.30 Uhr) wurden binnen 24 Stunden 6120 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Die meisten neuen Fälle wurden in Oberösterreich (1183) verzeichnet, gefolgt von Niederösterreich (1027) und Wien (954). Es gab 45 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Am Montag waren 5593 neue Fälle registriert worden.