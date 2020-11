Die Bühnen Graz haben in ihrem Newsletter die neuen Termine für die im November abgesagten Premieren bekannt gegeben: So wird an der Oper Puccinis „Madama Butterfly“ am 2. Dezember aus der Taufe gehoben. Im Schauspielhaus ist am gleichen Tag Elfriede Jelineks „Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir!)“ in der Regie von Franz-Xaver Mayr erstmals zu sehen. Auch die Termine für verschobene Konzerte und andere Veranstaltungen stehen großteils schon fest.