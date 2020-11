Ländervergleich zeigt: Distance Learning stoppt Virus nicht

Auch in den Schulen ist dies trotz der zahlreichen Kontakte nicht anders, so Strenger. So habe es im Frühjahr keine Unterschiede bei den Infektionen unter Kindern in Schweden und Finnland gegeben, obwohl in Schweden Kindergärten und Volksschulen offen waren, während in Finnland auf Fernunterricht umgestellt wurde. Ähnliche Belege gebe es auch für Österreich, wo der Anteil der Schulkinder an allen Covid-19-Fällen mit den Sommerferien gestiegen und seit dem Schulbeginn wieder zurückgegangen sei. Das Gegenbeispiel Israel ist laut Sprenger wegen der Unterschiede bei Schulsystem und Gesellschaft schlicht nicht mit mitteleuropäischen Schulen vergleichbar.