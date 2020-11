„Tatorte“ durchwegs im Web

Die Tatorte seien laut Ministerium durchwegs in der virtuellen Welt zu finden gewesen, etwa in WhatsApp-Gruppen, auf Facebook und im Rahmen von Chats beim Online-Gaming. Derzeit laufen noch diverse Einvernahmen von Beschuldigten. Die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone und Datenträger sowie von Schriftstücken und Propagandamaterial soll noch längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.