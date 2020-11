Die Schwangerschaft ist eine besonders aufregende Zeit, die von körperlichen Veränderungen begleitet wird. Um Frauen in dieser gezielt zu unterstützen, hat Garmin am Dienstag mit dem Schwangerschafts-Tracking eine neue Funktion vorgestellt, die, direkt in Garmin Connect integriert, es Schwangeren erlauben soll, ihre physiologischen Werte während der Schwangerschaft, ihre Fitness und das persönliche Wohlbefinden gesammelt an einem Ort im Blick zu behalten.