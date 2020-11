Und das funktioniert so: In einschlägigen Gruppen beim Messenger-Dienst Telegram preisen sogenannte Agenten Produkte meist chinesischer Händler an, die auf Amazon verkauft werden und eine möglichst gute Bewertung bekommen sollen. Die Mitglieder dieser Gruppen kaufen die Produkte, verfassen eine Fünf-Sterne-Bewertung und schicken Screenshots von Kaufbeleg und Bewertung an den Agenten. Der überweist ihnen dann den Kaufpreis via PayPal, womit der Kauf kostenlos für die Fake-Bewerter war.