Der Teamchef reist am Mittwoch voraussichtlich mit 21 Spielern nach Luxemburg. David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Stefan Lainer werden geschont und sind so wie die Salzburger Andreas Ulmer und Cican Stankovic in der Nations League einsatzbereit. Durch das Fehlen von Alaba, Ulmer, Ullmann und Marco Friedl - der Werder-Profi steht wegen der Reisebeschränkungen nicht zur Verfügung - hat Foda derzeit keinen linken Verteidiger im Aufgebot.