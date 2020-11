Der Firmenchef will selbst erst am Sonntag von den Ergebnissen erfahren haben. Zudem habe er auch noch nicht alle Daten sichten können, meinte Bourla am Montag in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN. Er begründete das lange Warten auch damit, dass es Mitte Oktober noch nicht genügend Infizierte in der Kontrollgruppe (Placebo-Gruppe) gegeben habe, um signifikante Ergebnisse aufzeigen zu können.