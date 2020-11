Gesundheitsvertreter haben sich am Dienstag mit einem eindringlichen Appell an die österreichische Bevölkerung gewandt. Trotz Lockdowns und zunehmend belegten Spitalsbetten sei es essenziell, dass sich Patienten etwa mit Herzinfarktsymptomen sofort in das nächstgelegene Krankenhaus begeben. Bereits in der Phase der ersten Ausgangsbeschränkungen kam es zu Corona-Kollateralschäden, da sich Patienten offenbar nicht in die Spitäler trauten.