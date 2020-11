Zwar konnte der RTL-Spezialist, der nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne mit seinem Betreuer Roland Fuchs ein Zwei-Mann-Team bildet, noch kein Ticket für den Weltcup-Auftakt in Sölden ergattern. Dass er es aber immer noch draufhat, bewies er zuletzt bei Zeitläufen und auch in Sulden am Ortler. Dort feierte Meier am Montag, 303 Tage nach seinem Sturz, als Achter in einem stark besetzten FIS-Riesentorlauf sein Comeback.