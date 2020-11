Die ÖVP hat am Dienstag einen Frontalangriff auf den ehemaligen Innenminister der türkis-blauen Koalition, Herbert Kickl, geritten. Der nunmehrige FPÖ-Klubobmann habe sensible Informationen zu Ermittlungen öffentlich gemacht und damit Polizisten gefährdet sowie die Bevölkerung verunsichert, so die Kritik. Kickl selbst ließ zuletzt mit einer indirekten Rücktrittsforderung an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) aufhorchen.