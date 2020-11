„Der Weg zurück wird eine richtig schwierige Aufgabe, aber ich nehme sie an - Challenge accepted“, so Gruber in einer ÖSV-Aussendung. Allen voran überwog vorerst aber die Erleichterung, weiter Leistungssport betreiben zu dürfen. „Ich habe schon ein bisschen spekuliert, dass ich nicht mehr Grünes Licht bekomme, da Spitzensport nach einer Stent-Implantation ein sehr heikles Thema ist. Die Ärzte waren sich jedoch einig, dass ich wieder zu hundert Prozent fit bin, und das ist mein bisher größter Sieg. Es freut mich riesig, dass ich meiner großen Passion Nordische Kombination weiter nachgehen darf.“