Unter der Marke Kärntner Linien erfüllen alle Kärntner Verkehrsbetriebe eine essenzielle Aufgabe in der Gesellschaft: Sie verbinden. Das gelingt ihnen gleich doppelt: Nämlich rational, während sie ihrer Hauptaufgabe nachkommen und Personen schnell, effizient sowie umweltfreundlich von A nach B bringen. Vor allem aber verbinden die Kärntner Linien auch emotional, indem sie verbinden, was zusammengehört. Das heißt, Menschen, mit ihren eigenen Geschichten, Hintergründen und Absichten. Ob Freizeitgestaltung, Pendlerverkehr oder das erste Date- die Kärntner Linien verbinden ganz Kärnten miteinander. So schaffen sie jeden Tag ganz persönliche Momente.