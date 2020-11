Wie sein Leibarzt Leopoldo Luque am Montag in Buenos Aires gegenüber Medienvertretern berichtete, will der 60-Jährige nach Hause, eine Entlassung werde auch angestrebt. Maradona gehe es „sehr gut“, so Luque. Am Wochenende wurde der Weltmeister von 1986 noch in der Klinik behalten, nachdem ihn Entzugserscheinungen nach übermäßigem Alkoholkonsum geplagt hatten.