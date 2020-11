In Gerichtsdokumenten, die Cevey am Montag in Miami einreichte, behauptet sie außerdem, dass sich Collins mehrfach unter einem Alias ins Krankenhaus einliefern ließ. Es steht zu lesen: „Mehrfach schlug er sich den Kopf auf, wenn er hinfiel, dann ließ er sich unter einem Alias ins Krankenhaus einliefern. Er brach auf der Bühne während seiner Performances zusammen, da er so beeinträchtigt war, dass er nicht stehen konnte.“