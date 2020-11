Einigkeit zwischen Ländern und Minister: Alles ist besser als schließen

Im Laufe der Woche seien die Corona-Neuinfektionen im Auge zu behalten, am Ende der Woche sollten sich die Bildungsreferenten der Länder auf Anregung Kaisers erneut kurzschließen. „Auch wenn es zum Schlimmsten kommt, muss es etwas anderes geben als Schulschließungen.“ Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz könnte ausgeweitet, der Unterricht entzerrt, die Distanzen in den Schulen, wenn möglich, noch ausgeweitet werden, so die Vorschläge. Alles sei besser als schließen, so Kaiser. Darin habe in der Videokonferenz Einigkeit unter allen Bundesländern und beim Bildungsminister geherrscht.