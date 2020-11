„Eta“ tobt nun über dem Golf von Mexiko, Meteorologen gehen davon aus, dass der Sturm im Laufe der Woche an Kraft verlieren wird. Am Sonntag war der Tropensturm mit heftigen Regenfällen über Kuba gezogen. Das genaue Ausmaß der Schäden in den am stärksten betroffenen Provinzen Sancti Spíritus, Ciego de Avila und Granma war zunächst noch nicht bekannt.