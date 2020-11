Am Mittwoch tritt eine Novelle der Corona-Verordnung in Kraft, mit der das Gesundheitsministerium sicherstellen möchte, dass alle in Österreich lebenden Menschen die Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr befolgen. Mit wenigen Ausnahmen dürfen Geschäftslokale dann nur noch bis 19 Uhr geöffnet haben. Darüber war in den vergangenen Woche ein Streit zwischen Sozialpartnern und Ministerium entbrannt.