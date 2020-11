Ihr eigenwilliger Auftritt am Rande eines „Black Lives Matter“-Protests in St. Louis hat die McCloskeys weltberühmt gemacht - sie zielten mit einem Sturmgewehr und einer Pistole auf die friedlichen Demonstranten, die an ihrer Villa vorbeizogen. Nachdem die beiden Anwälte wegen unrechtmäßigen Waffengebrauchs angeklagt wurden, leitete das Ehepaar nun ebenfalls juristische Schritte ein: Sie beschuldigen unter anderem einen Nachrichtenfotografen, ihr Grundstück unbefugt betreten zu haben und wollen Schadensersatz und die Bildrechte.