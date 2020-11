Was Menschen mit motorischen Behinderungen bereits heute mithilfe modernster Prothesen bewältigen können, zeigt seit 2016 der internationale Wettbewerb „Cybathlon“ in Zürich. Heuer starten die Teams aus aller Welt in ihrer jeweiligen Heimat. Für Österreich ist das Team „Mirage91“ an der TU Graz mit dabei. Der querschnittgelähmte Pilot steuert mit den von seinen Hirnströmen ausgehenden Impulsen einen Avatar über einen virtuellen Parcours. Start ist am 13. November.