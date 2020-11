Gegen 6 Uhr schrillten die Alarmglocken bei den Feuerwehren Flattach, Obervellach und Mallnitz - ein Lenker dürfte einem Reh ausgewichen sein und so den Unfall in der Ortschaft Söbbriach in Obervellach verursacht haben. Sein Pkw blieb auf dem Bankett stehen, dann kam es zu einem Auffahrunfall.